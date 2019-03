Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor aanleg A16 Rotterdam

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de A16 Rotterdam. De nieuwe snelweg zorgt ervoor dat het verkeer in de drukke regio Rotterdam vlotter kan doorrijden. De Rijksweg met tunnel wordt 11 kilometer lang en volledig energieneutraal.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik ben erg trots dat we deze nieuwe Rijksweg gaan aanleggen, want het is een prachtvoorbeeld van een snelweg die wordt ingepast in de stedelijke en groene omgeving. Als je in een drukke en dynamische regio een spiksplinternieuwe weg zo aanlegt, is dat altijd een teamprestatie. You never walk alone. De bouwcombinatie, de regionale partijen en Rijkswaterstaat, we doen het hier echt samen. Voor meer ruimte voor de omgeving en minder vertraging op de weg.”



De minister onthulde in Rotterdam in het Terbregseveld, het eerste bouwbord in het bijzijn van regionale bestuurders. Gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) droeg in de vorm van een hectometerpaal symbolisch de provinciale weg N209 over aan de minister. De A16 Rotterdam vervangt straks een deel van deze weg.



De A16 Rotterdam is een verbinding tussen de huidige A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De 11 km lange nieuwe A16 zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Dit zorgt voor minder sluipverkeer in de omliggende gemeenten.



De nieuwe Rijksweg wordt ingepast met grondwallen, een half verdiepte tunnel van 2,2 kilometer door het Lage Bergse Bos, geluidschermen en extra geluiddempend asfalt. De komst van de A16 Rotterdam is een impuls voor de ontwikkeling van aangrenzende gebieden: het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en beter met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. In de nabije toekomst fiets je vanuit Midden-Delfland heel gemakkelijk naar de Rottemeren.



Met het oog op duurzaamheid wordt de weg inclusief tunnel volledig energieneutraal. Dat betekent dat er evenveel energie wordt verbruikt als er wordt opgewekt. Dit is niet de eerste energieneutrale rijksweg, maar wel de eerste mét tunnel. Er wordt energie bespaard door de toepassing van gelijkstroom in plaats van wisselstroom en er wordt energie opgewekt met zonnepanelen.



De afgelopen jaren is samen met regionale overheden veel geïnvesteerd in het contact met omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn met regelmaat buurtbijeenkomsten, wandel- en foto-excursies, huisbezoeken en andere activiteiten georganiseerd om iedereen zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de komst van de A16 Rotterdam. In de komende jaren wordt dat doorgezet. Zo komt er later dit jaar een bezoekerscentrum waar voor jong en oud van alles te zien en te beleven is. En ook een pad langs de weg in aanbouw met uitkijktorens.



De kosten voor de aanleg van de nieuwe weg bedragen bijna 1 miljard euro, inclusief een projectgebonden regionale bijdrage van 92 miljoen euro. Daarnaast investeert de regio nog eens 14 miljoen euro extra in onder andere geluiddempend asfalt op het onderliggend wegennet, een fraaie entree van het Lage Bergse Bos bij de Grindweg en Bergweg Zuid en extra geluidschermen.



De weg wordt aangelegd door De Groene Boog, een consortium van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI (Mobilis, CroonWolters & Dros), Rebel en John Laing. Het contract omvat ook het beheer en onderhoud voor een periode van 20 jaar.