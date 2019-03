European Public Sector Award 2019

Overheidsorganisaties in heel Europa kunnen zich tot 18 april 2019 aanmelden om mee te dingen naar de European Public Sector Award 2019. De prijsuitreiking is in november in Maastricht.

De European Public Sector Award (EPSA) is een prijs die sinds 2007 elke twee jaar uitgereikt wordt voor de meest innovatieve en excellente prestaties van overheidsorganisaties in Europa.

Thema EPSA 2019

Het overkoepelende thema voor de EPSA 2019 is “New solutions to complex challenges – a public sector citizen-centric, sustainable and fit for the future”. Overheidsorganisaties kunnen meedingen naar prijzen in drie categorieën, te weten:

Categorie 1: inzendingen van organisaties op Europees en nationaal niveau

Categorie 2: inzendingen van organisaties op regionaal niveau

Categorie 3: inzendingen van organisaties op bovenlokaal of lokaal niveau.

De presentatie van beste inzendingen en de huldiging van de prijswinnaars vindt plaats van 4 tot en met 6 november 2019 in Maastricht.

Achtergrond

De EPSA is een initiatief van het European Institute of Public Administration (EIPA) in Maastricht, in samenwerking met de Europese Commissie, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Luxemburg, Italië en Hongarije. Daarnaast ondersteunen de stad Maastricht en de provincie Limburg EPSA 2019.

