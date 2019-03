Verlenging president-directeur ProRail

Per 1 april wordt Pier Eringa herbenoemd als president-directeur van spoorbeheerder ProRail. Zijn huidige termijn, die sinds april 2015 loopt, wordt verlengd voor een beperkte periode. In de aanloop naar de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zal hij plaats maken voor een opvolger.

Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Pier heeft de afgelopen jaren met zijn kenmerkende energie de schouders gezet onder het versterken van de organisatie ProRail. Met resultaat! Ik ben blij dat we samen blijven werken aan het spoor voor reizigers en verladers.'

Het kabinet is voornemens dit najaar het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer te sturen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2021. Eringa heeft kenbaar gemaakt niet beschikbaar te zijn als hoofd van de nieuwe publieke organisatie. Voor een goed verloop van de omvorming van ProRail, is het van belang dat een opvolger er tijdig is. Daarom zal met de werving van deze persoon parallel aan het wetgevingstraject worden begonnen. Pier Eringa heeft aangegeven een stap opzij te zetten zodra de nieuwe topman- of vrouw van ProRail is gevonden. Het precieze tijdstip van overdracht wordt bepaald in overleg met de raad van commissarissen van ProRail.