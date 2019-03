Minister Grapperhaus in gesprek over de jaarwisseling

Hoe te komen tot een feestelijk en veilig Oud en Nieuw, het liefst zonder verstoringen van de openbare orde, slachtoffers of schade aan publieke en private eigendommen? Deze vraag stond centraal in gesprekken die minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in Hilversum en Amersfoort voerde. De minister sprak met bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en hulpverleners om hun ervaringen te vernemen en aanvullende maatregelen of ideeën over een veiligere jaarwisseling met elkaar te bespreken.

Burgemeesters, politiechefs, brandweercommandanten, de verzekeringsbranche, onderzoekers, de vuurwerkbranche en anderen gingen met elkaar in gesprek over de jaarwisseling om op zoek te gaan naar wat nodig is om tot een feestelijke en veilige jaarwisseling te komen. Geweld tegen hulpdiensten, invloed van drank of drugs en de inzet van lokale interventies zijn besproken, maar ook succesvolle lokale initiatieven en de voor- en nadelen van vuurwerkvrije zones kwamen aan de orde. Aansluitend waren er open gesprekken met tientallen hulpverleners die tijdens de afgelopen Oudejaarsnacht gewerkt hebben.

De jaarwisseling lijkt wel een vrijbrief geworden voor ontoelaatbaar gedrag. Ontoelaatbaar gedrag richting medeburgers, maar ook richting hulpverleners. We moeten van deze enorme schadepost, en dit ontregelen van de jaarwisseling, af.

Minister Grapperhaus

De opbrengsten van de bijeenkomsten worden besproken in het kabinet en worden verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer over de jaarwisseling. Ook is de hoop dat de aanwezigen met de opbrengsten van de bijeenkomsten aan de slag gaan.