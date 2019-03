Minister Kaag met innovatieve ondernemers en wetenschappers naar Silicon Valley en Atlanta

Op 25 en 26 maart gaat minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met 20 innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen naar Silicon Valley. Op 27 maart opent zij het nieuwe consulaat-generaal in Atlanta, en brengt zij een bezoek aan Fokker. De reis naar de VS staat in het teken van innovatie en digitalisering.

Innovatieve ondernemers in Nederland

Ter voorbereiding van de missie bezoekt Kaag vandaag het Sciencepark in Amsterdam.

Daar laat zij zich bijpraten over de kracht van Artificial Intelligence (AI), robotica, en big data in Nederland.

Ze ontmoet experts van ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence, de universiteit van Amsterdam, AHOLD en startupbedrijf AIIR. Ook spreekt zij over de ethische aspecten van AI, en legt de vraag op tafel hoe AI bij kan dragen aan een inclusievere wereld.

Nederlandse ondernemers naar Silicon Valley

Met de innovatiemissie naar Silicon Valley verbindt de minister innovatieve bedrijven en kennisinstellingen met de koplopers in Silicon Valley. Zo combineert zij kennisdiplomatie met economische diplomatie.

Hierdoor blijft Nederland zijn technologische voorsprong op een verantwoorde manier toepassen, met oog voor mens en maatschappij. Ook geldt de nadrukkelijke inzet om maatschappelijke uitdagingen als klimaat en digitale inclusiviteit op te lossen.

Kaag lanceert het netwerkplatform Holland in the Valley, en zij verkent de mogelijkheden om startups op weg te helpen in Silicon Valley.

In Silicon Valley bezoekt Kaag met de delegatie het Nederlandse betaalplatform Adyen en HMI, een dochteronderneming van ASML. Met het WEF Center for the 4th Industrial Revolution organiseert de minister een discussie over de toekomst van digitale handel en de balans tussen technologische innovatie en duurzame groei.

Samen met Prins Constantijn, Special Envoy StartupDelta, verkent Kaag de uitdagingen van de publieke en private sector om te zorgen dat de digitale economie open en inclusief blijft.

Consulaat-generaal Atlanta

Kaag opent op woensdag het consulaat-generaal in Atlanta. De focus van het nieuwe consulaat-generaal ligt op het versterken van de economische betrekkingen tussen het zuidoosten van de VS en Nederland. De handel en investeringen tussen Nederland en de regio levert daar momenteel werk aan 78.000 mensen.