Overlijden Frans Andriessen

Op 22 maart 2019 overleed Frans Andriessen op 89-jarige leeftijd. Hij was minister in het kabinet Van Agt-I van 1977 tot 1980 (CDA). De minister en staatssecretaris van Financiën en de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën reageren op zijn overlijden.

Wopke Hoekstra, minister van Financiën, Menno Snel, staatssecretaris van Financiën en Manon Leijten, secretaris-generaal ministerie van Financiën:

We zijn bedroefd vanwege het overlijden van Frans Andriessen.

Hij waakte over de Nederlandse schatkist in tijden van economische malaise en grote werkloosheid. Als minister stond hij voor de taak de overheidsfinanciën op orde te houden bij steeds slechtere economische cijfers. Uiteindelijk trad hij af, omdat hij vond dat het kabinet steviger moest bezuinigen.

Frans Andriessen was ook in de jaren daarna van grote betekenis voor Nederland en Europa als eurocommissaris voor onder meer Landbouw en Handel. Als vicevoorzitter van de Europese Commissie stond hij aan de wieg van de Europese Unie en de oprichting van de Economische en Monetaire Unie, die uiteindelijk zou leiden tot de invoering van de euro. Met 12 jaar was hij een van de langstzittende Nederlandse eurocommissarissen.

Hij stond bekend als een pragmatisch politicus, bekwaam en met grote kennis van zaken en bovendien ijzersterk aan de onderhandelingstafel. Hij was tot op hoge leeftijd zeer betrokken bij samenleving en politiek.

Wij herdenken hem met groot respect en zijn dankbaar voor zijn betekenis voor ons ministerie, ons land en voor Europa. Namens het ministerie wensen wij zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.