Blokhuis start Vaccinatiealliantie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft vandaag in Den Haag de startbijeenkomst gehad met de Vaccinatiealliantie. Deze alliantie verbindt jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. Samen willen zij uitgesproken deelnemen aan het maatschappelijke debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie willen met hun activiteiten de kennis over vaccinatie - bij ouders en professionals - verbeteren en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad.

Blokhuis: “Elke ouder wil natuurlijk het beste voor de gezondheid van zijn of haar kind. Vaccinaties tegen ernstige infectieziekten zijn daarbij echt van bijzonder groot belang. Voor het overgrote deel van de ouders is dat gelukkig volkomen vanzelfsprekend. Een kleine groep twijfelt door allerlei ongefundeerde verhalen die de ronde doen. Daar heb ik grote zorgen over. We moeten er daarom samen voor zorgen dat ouders beschikken over goede, gefundeerde kennis over vaccinaties. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie gaan daaraan bijdragen door zich waar mogelijk uit te spreken over het belang van vaccinatie. Zodat ouders zich ook vaker richten tot hun eigen huisarts, jeugdarts of doktersassistent met zorgen en twijfels. Daar krijgen ze dan het objectieve verhaal te horen, gebaseerd op een karrevracht aan expertise en praktijkervaring.”