Minister-president Rutte bij Benelux-top

Minister-president Rutte is dinsdag 2 april 2019 aanwezig bij de Benelux-top. De top vindt deze keer plaats onder voorzitterschap van Luxemburg.

In het Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) in Luxemburg worden minister-president Rutte en Eerste Minister Michel van België ontvangen door minister-president Bettel van Luxemburg.



Aansluitend aan het werkoverleg tussen de drie premiers voegt minister-president Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zich ook bij het gezelschap.



De besprekingen staan onder meer in het teken van de grensoverschrijdende samenwerking, met name op het gebied van veiligheid, energie, duurzaamheid en klimaat, en het belang van het wegnemen van barrières voor burgers en bedrijven daarbij.