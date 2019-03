Staatssecretaris Keijzer bezoekt Nederlandse innovaties op Hannover Messe

Innovatieve Nederlandse techbedrijven, startups, kennisinstellingen en hun toeleveranciers goed positioneren om internationaal te kunnen groeien en de samenwerking met Duitse partners intensiveren. Dat zijn doelen van het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op maandag 1 en dinsdag 2 april aan de Duitse Hannover Messe 2019, één van de grootste industriële beurzen ter wereld.

Meer dan honderd Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen presenteren op de beurs hun innovaties op het gebied van bijvoorbeeld high tech, digitalisering in de industrie en slimme mobiliteit aan ruim 200.000 bezoekers uit meer dan negentig landen. Keijzer gaat langs een groot aantal van hen en spreekt in Hannover bovendien met haar Duitse collega’s (regering en deelstaten) over samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering (smart industry), kunstmatige intelligentie en onderzoek & ontwikkeling.

450 Nederlandse middelbare scholieren ontdekken technologie op Hannover Messe

Staatssecretaris Keijzer ontvangt dinsdagochtend 450 Nederlandse middelbare scholieren en vijftig docenten die deelnemen aan de zogenoemde Hannover Messe Challenge. Negen universiteiten en veertien hogescholen organiseren een tweedaags programma waarin kiezen voor technologie of technische wetenschap centraal staat.



Op dag één volgen zij een breed programma op de Universiteit Twente. Op dag twee reizen de deelnemers naar Hannover om kennis te maken met Nederlandse en internationale techbedrijven en kennisinstellingen. Tijdens het evenement werken de leerlingen aan een eindopdracht met een wedstrijdelement.

Oplossingen voor wereldwijde uitdagingen via ’Innovatie Hackathon’

Teams van internationale wetenschappers, studenten en startups nemen in Hannover deel aan een zogenoemde Innovatie Hackathon. Ze presenteren hun oplossingen in het Holland High Tech House aan staatssecretaris Keijzer. Specifiek kijken de teams naar de inzet van robots en digitalisering om het oogsten van (steen)fruit te verbeteren. Het toepassen van coatings op en het slimmer gebruiken en recyclen van textiel. En hoe we onszelf beter kunnen organiseren en beschermen tegen de toenemende dreiging van cybercrime.