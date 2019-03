Minister Blok staat in Australië en Maleisië stil bij MH17

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) heeft uitgebreid stilgestaan bij vlucht MH17 tijdens zijn bezoek aan Australië en Maleisië op 27 en 28 maart. Blok sprak in Maleisië met nabestaanden van de slachtoffers en medewerkers van Malaysia Airlines. Ook sprak de minister over MH17 met zijn Australische en Maleisische collega’s, minister Payne en minister Saifuddin en legde hij een krans bij het MH17 Memorial in Canberra.

Het is op 17 juli 5 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald. Nederland, Australië en Maleisië behoren tot de landen met de meeste MH17-slachtoffers, met respectievelijk 196, 38 en 43 doden. Blok: ‘MH17 heeft onze landen stuk voor stuk diep geraakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat we nog dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Daarom vond ik het van belang om hier te zijn. MH17 was het belangrijkste onderwerp van mijn gesprekken met collega-ministers. Nederland waardeert de samenwerking met Australië en Maleisië enorm. Ik heb het volste vertrouwen in de goede voortzetting.’

Gesprekken met nabestaanden De minister vervolgt: ‘Mijn gesprekken met de Maleisische nabestaanden en de ceremonie bij het MH17 Memorial in Canberra hebben diepe indruk op me gemaakt. Ik heb deze mannen, vrouwen en ook kinderen namens Nederland ons medeleven overgebracht. Ik heb de nabestaanden nog eens op het hart gedrukt: Nederland rust niet tot de waarheid boven tafel is en de daders rekenschap afleggen.’ Maleisië en Nederland brachten na de ontmoeting tussen de ministers een gezamenlijke verklaring (Engels) uit. Daarin benadrukken de 2 ministers dat de samenwerking tussen de opsporingsautoriteiten om de daders van MH17 te vervolgen wordt voortgezet.