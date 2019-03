Minister-president Rutte bezoekt premier Costa in Portugal

Minister-president Rutte brengt op woensdag 3 april een bezoek aan minister-president Costa van Portugal. De minister-president wordt door premier Costa ontvangen voor een gesprek op de officiële residentie in Lissabon. Er zal onder meer worden gesproken over de goede bilaterale relaties en over Europese actualiteiten.

Voorafgaand aan het programma op de officiële residentie wordt minister-president Rutte door minister-president Costa welkom geheten bij het trainingscomplex van voetbalclub Sporting in Alcochete, waar onder meer een ontmoeting met de Nederlandse coach Marcel Keizer en speler Bas Dost op het programma staat.



Aansluitend bezoeken de ministers-presidenten de Nova Universiteit in Lissabon. Daar krijgen zij toelichting op het samenwerkingsverband tussen de universiteit en softwareontwikkelaar OutSystems en op het onderzoeksproject Smart4Health. Dit onderzoeksproject wordt door Portugal gecoördineerd in het kader van Horizon2020, het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Ook spreken minister-president Costa en minister-president Rutte met PhD-studenten over kennis, wetenschap en innovatie in Europa.