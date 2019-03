Nederland verzekert zich van griepvaccin

Nederland is een van de deelnemende landen in een Europese gezamenlijke (voor-)aankoop van een pandemisch griepvaccin. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft besloten om mee te doen met de Europese aanbesteding, zodat Nederland goed voorbereid is op een toekomstige grieppandemie. Eens in de zoveel tijd breekt er een pandemie uit, een wereldwijde uitbraak van een nieuw griepvirus. Er kunnen dan veel mensen ziek worden en overlijden, terwijl een vaccin op dat moment nog ontwikkeld en geproduceerd moet worden. Minister Bruins heeft nu samen met 14 andere Europese landen een contract gesloten met producenten Seqirus en GSK, zodat Nederland in geval van een mondiale griepvirusuitbraak gegarandeerd is van tijdige levering van het benodigde vaccin.

Nederland is hiermee zo goed als mogelijk voorbereid op een toekomstige grieppandemie.