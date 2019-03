Werkbezoek van minster Grapperhaus aan Albanië

Minister Grapperhaus heeft op 27 en 28 maart een bezoek gebracht aan Albanië. Hij sprak hij hier onder andere met minister president Rama, minister van Justitie Gjonaj en minister van Binnenlandse Zaken Lleshaj. Ook had hij ontmoetingen met de politie en het Openbaar Ministerie en verschillende NGO’s en internationale partners. Voor een groep rechters in opleiding en leden van het gerechtelijk apparaat sprak Grapperhaus over het belang van een goed functionerende rechtsstaat.