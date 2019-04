Extra jachtvliegers in luchtruim tijdens Frisian Flag

Jachtvliegers uit verschillende landen trainen deze en volgende week complexe missies in internationaal verband tijdens Frisian Flag. Vanaf Vliegbasis Leeuwarden stijgen daarvoor 2 maal per dag zo’n 50 toestellen op.

Amerikaanse, Poolse en Nederlandse militairen vliegen met de F-16. Duitsers nemen deel met de Eurofighter, Fransen met de Mirage en Zwitsers met de F-18 Hornet. Vanuit Engeland wordt een Gobham DA-20 ingezet om communicatie met de jachtvliegtuigen te storen. Dat maakt hun operaties extra lastig. Daarnaast moet een aantal luchtverdedigingssystemen bijdragen de scenario’s zo realistisch mogelijk te maken. Ook de nieuwe Multi Mission Radar (MMR) wordt ingezet. Deze radar van de landmacht merkt extreem snel vijandelijke acties op.

Overlast beperken

Hedendaagse missies gebeuren in toenemende mate in coalitieverband. Dat maakt ook het trainen in internationaal verband noodzakelijk. Omdat Vliegbasis Leeuwarden dicht bij het grote oefengebied boven de Noordzee ligt, is de oefening vanaf de Friese locatie. Hoofd Operatiën luitenant-kolonel Ronald van der Jagt is zich ervan bewust dat Frisian Flag impact op de omgeving heeft. Toch hoopt hij op begrip. “Het is één van de aandachtspunten onnodige overlast tot een minumum te beperken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vaste vertrek- en landingstijden.” Volgens Van der Jagt weten mensen uit de buurt daardoor precies wanneer de vliegbewegingen zijn.

Luchtruim

De oefening speelt zich niet alleen in het Nederlandse luchtruim af, maar ook in dat van Duitsland en Denemarken. Dat vergt nauwe samenwerking tussen de luchtruim-controlerende instanties van de 3 landen. De gevechtsleiding is in handen van het Nederlandse en Duitse Control and Reporting Centre (CRC). Ookeen Airborne Early Warning and Control (AWACS) verkenningsvliegtuig uit Geilenkirchen draagt daaraan bij.

Vliegend bijtanken

Frisian Flag is in combinatie met de tankeroefening ‘EART’. De vliegende pompstations hebben jachtvliegtuigen nodig en de jachtvliegtuigen tankers om vliegend te worden voorzien van brandstof. Tijdens Frisian Flag is dat door beide partijen uitvoerig te oefenen. Duitsland, England, Frankrijk, Italië, Nederland en de Verenigde Staten leveren tankvliegtuigen. Ze zijn tijdelijk gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven.

Tijdens Frisian Flag wordt tot en met 12 april van maandag tot en met vrijdag gevlogen tussen 08.00 en 16.30 uur.