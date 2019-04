Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus 2019 van kracht

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, in de volksmond boerka- of nikabverbod genoemd, gaat in op 1 augustus 2019. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen. Eerder zou dat 1 juli zijn. Dit heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bepaald op verzoek van met name de onderwijssector. Een aantal onderwijsinstellingen vindt het lastig als het verbod middenin een schooljaar zou ingaan. Het dragen van een boerka of nikab, waarbij enkel de ogen zichtbaar zijn van een gezicht, komt maar heel beperkt voor.

De Eerste Kamer heeft op 26 juni 2018 de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding aangenomen, in 2016 gebeurde dat al in de Tweede Kamer. Met deze wet wordt bepaald dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan rond en in gebouwen van onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer.

Naar aanleiding van de reacties uit sectoren heeft de minister van BZK besloten om de wet op 1 augustus 2019 in te laten gaan. Op deze manier wordt gezorgd voor één moment van inwerkingtreding voor alle sectoren en wordt voorkomen dat het verbod tijdens het schooljaar in gaat.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de zorgvuldige implementatie van deze wet. Andere ministeries en (uitvoerings)organisaties helpen actief bij het overbrengen van de uitvoering naar de verschillende sectoren.