Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 ingaat. Het beroepsverbod wordt hiermee het zwaarste middel dat een tuchtrechter kan opleggen, bijvoorbeeld als een zorgverlener een ernstig zeden- of geweldsdelict, of een levensdelict heeft gepleegd. De wetswijziging legt daarnaast vast dat de Wet BIG ook van toepassing is op cosmetische handelingen. Dit betekent dat handelingen zoals injecteren of chirurgische ingrepen alleen gedaan mogen worden door artsen die geregistreerd staan in het BIG-register, ongeacht of een behandeling met een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): “De patiëntveiligheid moet altijd voorop staan. Daarom vind ik deze verzwaring van het instrumentarium van de tuchtrechter van belang. Ook kan er nu geen misverstand meer over bestaan dat niet alleen medische, maar ook cosmetische ingrepen onder het tuchtrecht vallen en dat de betreffende zorgverleners moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Wet BIG.”

Beroepsverbod

In het BIG-register staan alle individuele zorgverleners met een beschermde titel geregistreerd, zodat patiënten kunnen zien of een zorgverlener bevoegd is bepaalde handelingen uit te voeren. De tuchtrechter kan nu een beroepsverbod opleggen als hij op basis van de Wet BIG oordeelt dat een zorgverlener niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, of als de rechter deze persoon niet geschikt acht een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt.

De wetswijziging zorgt er ook voor dat het tuchtrecht van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep, of in zijn privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening.

Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om in bijzondere gevallen een beroepsbeoefenaar in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter direct op non-actief te stellen.

Ondersteuning klager

Mensen die een tuchtklacht willen indienen, kunnen vanaf nu gebruik maken van de ondersteuning van een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht, wat zorgt voor een beter lopend proces.