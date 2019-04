De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

Het advies van de Raad van State over de rol van burgemeesters in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Minister Grapperhaus had om de zogenoemde voorlichting van de Raad van State gevraagd naar aanleiding van een verzoek van (regio)burgemeesters om hun rol in het bewaken van de openbare orde uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ in hun gemeenten.

Gemeenten willen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit intensiever persoonsgevoelige informatie kunnen delen om verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. De Raad van State stelt dat het uitbreiden van de openbare-ordetaak van burgemeesters daarop ‘geen passend antwoord’ is. De Raad ziet meer mogelijkheden in de bestaande bevoegdheden die gemeenten al hebben en in bijvoorbeeld intensievere samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en andere instanties. De reactie op de conclusies van de Raad van State zal minister Grapperhaus, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, nog dit voorjaar aan de Tweede Kamer sturen.

Daarnaast is minister Grapperhaus in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over zijn wetsvoorstel om gezamenlijke gegevensverwerking door verschillende overheidsdiensten en eventuele private partners makkelijker te maken, onder meer in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Privacy is volgens de minister van groot belang ter bescherming van burgers, maar het mag niet zo zijn dat criminelen zich erachter kunnen verschuilen. De minister wil zijn voorstel voor de Wet Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden dit voorjaar na instemming van de ministerraad naar de Raad van State sturen.