Minister Schouten verbiedt gebruik stroombanden bij honden

Het gebruik van stroombanden voor de opvoeding van honden wordt vanaf 1 juli 2020 verboden. Momenteel is het gebruik stroomstoten of elektromagnetische signalen toegestaan om ongewenst gedrag van honden voor mensen of andere dieren te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van een stroomband ernstige inbreuk doet op het welzijn van het dier. Daarom kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een algeheel verbod. Dit staat in de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.