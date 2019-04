Oudste zeevarende schip gevonden – hout uit 1536

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden bij het ruimen van zeecontainers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nieuwjaarsnacht.

Minister Van Engelshoven: “Deze vondst kan met recht een geluk bij een ongeluk genoemd worden. Tijdens het bergen van de containers is deze spectaculaire ontdekking gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen. Ik vind deze vondst echt een verrijking van het Nederlands erfgoed.”

Tijdens de bergingsoperatie werden koperplaten en houten balken aangetroffen, waarna direct archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. De houten balken blijken afkomstig te zijn van een schip met een gladde romp van waarschijnlijk 30 meter lang. Het schip vervoerde koperen platen.

Het hout is onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat het hout in 1536 gekapt is en dat het schip rond 1540 is gebouwd in de Nederlanden. De koperplaten zijn na onderzoek gedateerd rond diezelfde periode. Bijzonder is dat de platen merktekens hebben van de familie Fugger. De familie Fugger had in de 16e eeuw o.a. de monopolie op koperproductie. Deze vondst is van zeer hoge culturele en archeologische waarde.

Door extra investeringen van dit kabinet in maritieme technologie kan er al op korte termijn ter plekke onderzoek gedaan worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het gevonden scheepswrak verder onderzoeken.