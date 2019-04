Grootschalige havenbeschermingsoefening in Rotterdam

De Rotterdamse haven vormt vanaf as. maandag 8 april drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Dienst Speciale Interventies (DSI), de Kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen, zodat er bij een groot (openbare orde) incident of acute terrorismedreiging snel en adequaat kan worden opgetreden.

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl speciale eenheden van het Korps Mariniers en politie een door terroristen gekaapt schip moeten bevrijden, krijgen marineduikers, vliegers en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst ieder hun eigen uitdagingen voor de kiezen.

Havenbescherming

Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender wordt voor de vierde keer gehouden. Door verschillende dreigingsscenario´s met elkaar te integreren, ontstaat er een zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit.

Geluidshinder

Tijdens Port Defender Rotterdam wordt er tussen 8 en 11 april in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven, Waalhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van transportvliegtuigen, helikopters, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening beperken de overlast voor omwonenden en bedrijven zoveel als mogelijk. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.



Wanneer u overlast ervaart, kunt u uw melding over vliegbewegingen indienen via luchtmacht.nl/geluidshinder. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.