Mogelijke problemen navigatieapparatuur

Leveranciers van navigatieapparatuur waarschuwen gebruikers voor mogelijke problemen. Die problemen zouden zich kunnen voordoen na een wereldwijde aanpassing van GPS-systemen in de nacht van 6 op 7 april.



Oudere systemen

Gebruikers van GPS-apparatuur die vragen hebben of problemen ondervinden, worden geadviseerd contact op te nemen met de fabrikant of leverancier.

De waarschuwing heeft betrekking op apparatuur van acht jaar of ouder.

Weekomwenteling

De weektellers van GPS-ontvangers worden in de nacht van 6 op 7 april 2019 wereldwijd op 0 gezet. Dit heet de weekomwenteling. Reden is dat oudere systemen niet verder tellen dan 1023. Daarom beginnen de tellers opnieuw als week 1024 aanbreekt. De weektelling loopt sinds 1999, het jaar van de eerste omwenteling. Toen zorgde het terugspringen van de tellers voor weinig problemen.

