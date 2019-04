Nieuwe burgemeester in Overbetuwe

Mevrouw R.P. Hoytink-Roubos (Patricia) is benoemd tot burgemeester van Overbetuwe. De benoeming gaat in op 18 april 2019.

Mevrouw Hoytink-Roubos (46 jaar) is lid van het CDA. Zij is wethouder in Berkelland.

Mevrouw Hoytink-Roubos volgt de heer drs. A.S.F. van Asseldonk (D66) op.