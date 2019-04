Tien bijeenkomsten om senioren onder andere online weerbaarder te maken

Minister Grapperhaus sloot woensdag 3 april één van de tien bijeenkomsten van de Veiligheids10daagse af. Tussen 1 en 12 april informeren het ministerie van Justitie en Veiligheid, seniorenorganisatie ANBO, politie, brandweer, banken en een flink aantal bedrijven ruim 1.000 senioren over veiligheid thuis en online. Hij sprak daar senioren toe die werden geïnformeerd over woninginbraken, babbeltrucs, phishing en andere vormen van online oplichting. Ook kregen senioren voorlichting over veilig internetbankieren en is er aandacht voor mogelijkheden om het huis beter te beveiligen.