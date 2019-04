Minister Bruins aanwezig bij huldiging sporters Special Olympics

Sportminister Bruins huldigt vandaag de sporters die Nederland hebben vertegenwoordigt bij de Special Olympics in Abu Dhabi. De sporters hebben 69 medailles gewonnen (32x goud, 18x zilver en 19x brons). In Utrecht worden de sporters in het zonnetje gezet.

Minister Bruno Bruins: “Wat een geweldige prestatie van de sporters die hebben meegedaan aan de Special Olympic World Games in Abu Dhabi. Een enorm aantal medailles en wat heb ik genoten van al jullie sportprestaties daar in Abu Dhabi”.

Special Olympics

Special Olympics is de sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedere twee jaar vinden de Special Olympics World Games plaats. Dit jaar van 14 t/m 21 maart 2019 in Abu Dhabi. 7000 sporters vanuit meer dan 190 landen gingen met elkaar de strijd aan. Met 500.000 toeschouwers zijn de World Games ’s werelds grootste sportevenement in 2019.

Inclusief sporten

In Nederland zijn er 1,4 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Hiervan sport 36%. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert daarom middels het sportakkoord in mogelijkheden om iedereen ongeacht beperking te kunnen laten sporten. Mooie voorbeelden zijn de challenge van Play Unified, waarbij sporters met en zonder beperking samen sporten en Healthy Atletes waarbij sporters met een verstandelijke beperking begeleid worden om hun sport zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.