Financiën nodigt publiek uit mee te denken over herdenkingsmunt 2020

De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, nodigt alle Nederlanders uit om mee te denken over een thema van de herkenningsmunt 2020. Elk jaar worden er in Nederland herdenkingsmunten uitgebracht om een bijzonder moment of persoon in Nederland te eren.

“Herdenkingsmunten zijn er voor ons allemaal en daarom vind ik het belangrijk dat iedereen zijn of haar ideeën voor het muntthema in het jaar 2020 mag indienen”, aldus de staatssecretaris. Vanaf vandaag tot en met 6 mei 2019 kan iedereen reageren via internetconsultatie.nl.

Voorbeelden van recente muntthema’s zijn sporticoon Fanny Blankers-Koen, werelderfgoed Schokland en 100 jaar luchtvaart in Nederland. De staatssecretaris van Financiën geeft iedereen de mogelijkheid om een nieuw muntthema voor 2020 te verzinnen. Voorwaarde is dat er sprake is van een duidelijke omschrijving van het thema, bijvoorbeeld een gebeurtenis of persoon, dat gekoppeld kan worden aan een jubileumjaar. Bijvoorbeeld 25, 50, 75, 100 jaar. Ook moet duidelijk worden waarom het thema van nationaal belang voor Nederland is.

In mei 2019 zal de staatssecretaris het gekozen thema bekend maken. De bedenker van het winnende thema ontvangt een uitnodiging voor de ceremoniële eerste muntslag van de herdenkingsmunt. Verdere voorwaarden en spelregels voor deelname zijn te vinden op internetconsultatie.nl.