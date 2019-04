Uitgifte groene staatsobligatie op 21 mei 2019

Op 21 mei 2019 geeft de Nederlandse Staat zijn groene obligatie uit. Het Agentschap van de Generale Thesaurie heeft dit vandaag, samen met de details rondom de uitgifte, bekend gemaakt. De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative. Nederland wordt het eerste land met een triple-A-rating (de hoogste kredietwaardigheid) dat een groene staatsobligatie uitgeeft.

Groene obligaties zijn leningen waarvan de opbrengst wordt toegerekend aan klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. In dit geval gaat het om hernieuwbare energieproductie (SDE regeling), isolatie van huurwoningen (STEP-regeling), uitgaven voor spoorinfrastructuur en klimaatadaptatie via het Deltafonds.

Minister Hoekstra van Financiën stelt strikte eisen aan de uitgaven die met de groene obligatie worden gefinancierd. Zo voldoen ze uitsluitend aan concrete klimaatcriteria zoals het substantieel bijdragen aan het terugbrengen van CO2-uitstoot: “Nederland gaat voor een ‘donkergroene’ obligatie. Het certificaat dat we van de Climate Bonds Initiative hebben gekregen is hiervoor het tastbare bewijs. Met de groene obligatie willen we de Nederlandse groene kapitaalmarkt nog eens extra aanjagen”.

Er is veel belangstelling voor de groene obligatie, zowel in Nederland als vanuit het buitenland. Met de uitgifte verwacht de Staat een opbrengst tussen de vier en zes miljard euro. De groene obligatie zal in de toekomst vaker aan de markt worden aangeboden.

Bezoek voor meer informatie www.dsta.nl/onderwerpen/groene-obligaties