Staatssecretaris Snel ondertekent douaneverdrag met Vietnam

Staatssecretaris Snel heeft op 9 april in Hanoi een douaneverdrag met Vietnam ondertekend. Door het douaneverdrag kunnen beide landen beter, sneller en automatisch informatie uitwisselen, waardoor de douanes van beide landen nauwkeuriger kunnen inschatten bij welke goederen (fysieke) controle wenselijk of nodig is. Dit stimuleert de verdere handel tussen Nederland en Vietnam.

De ondertekening van het verdrag vond plaats tijdens een handelsmissie in Vietnam met een kabinetsdelegatie en ruim 70 bedrijven.

Nederland is op dit moment de tweede Europese handelspartner van Vietnam met een afzet van bijna 700 miljoen euro op de Vietnamese markt in 2018. Andersom exporteert Vietnam voor meer dan 6 miljard euro naar Nederland.

Dat de douanes van de beide landen automatisch informatie gaan uitwisselen kan tijdswinst voor bedrijven opleveren. En dat is van groot belang. Zo is de hoeveelheid containers die vanuit Vietnam naar Nederland komt tussen 2014 en 2018 verzevenvoudigd tot bijna 36.000. Dat gaat meestal om kleding, tassen, cashewnoten, telefoons en elektronische artikelen. Het aantal containers naar Vietnam groeide in de afgelopen 4 jaar van 17.000 naar 27.000. Het gaat meestal om bloemen, voedingsmiddelen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie en chemische producten.