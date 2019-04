Bahia Tahzib-Lie benoemd tot mensenrechtenambassadeur

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft Bahia Tahzib-Lie benoemd tot mensenrechtenambassadeur. Dat maakte hij woensdag bekend tijdens het Breed Mensenrechtenoverleg met maatschappelijke organisaties op dit gebied. Tahzib-Lie volgt per 1 september 2019 Marriët Schuurman op die de functie tijdelijk vervult sinds november 2018.

Blok ziet in Tahzib-Lie een bevlogen vakvrouw. ‘Mensenrechten lopen als een rode draad door haar loopbaan. De passie voor mensenrechten bracht haar van haar proefschrift over de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, via haar tijd bij de Raad van State en Vluchtelingenwerk, naar de mensenrechtendirectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.’

Sindsdien heeft Tahzib-Lie diverse functies vervuld. Van 2009 tot 2014 ondersteunde ze Koningin Máxima onder andere bij haar VN-werk voor inclusieve financiering. In 2014-2016 hielp ze als campagneleider de Nederlandse zetel in de VN-Veiligheidsraad in de wacht te slepen. Momenteel is Tahzib-Lie de Nederlandse ambassadeur in Qatar waar ze zich onder meer inzet voor de rechten en positie van arbeidsmigranten en vrouwen.

De mensenrechtenambassadeur bevordert mensenrechten wereldwijd en vertegenwoordigt daarbij de Nederlandse regering. Goede samenwerking met maatschappelijke organisaties, activisten, vakbonden en internationale organisaties is daarbij van groot belang. Nederland heeft sinds 2000 een mensenrechtenambassadeur. De functie werd voor het eerst bekleed door Renée Jones-Bos.

Voor foto’s en een compleet CV zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/ambassadeurs/t/tahzib-bahia