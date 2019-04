Besluit inrichting gesloten coffeeshopketen naar parlement

Het ontwerpbesluit voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is vandaag door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de regels waaraan deelnemende partijen, zoals coffeeshophouders, telers en gemeenten, moeten voldoen. Het kabinet wil met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid bekeken. Nu is de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt de verkoop, onder voorwaarden, gedoogd.

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord wordt het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen uitgevoerd in maximaal tien gemeenten. De experimenteerfase duurt in principe vier jaar en wordt voorafgegaan door een voorbereidingsfase, waaronder een overgangsfase. Tot een overgangsfase is besloten na consultatie, omdat een plotselinge overgang van de gedoogsituatie naar de experimenteerfase niet wenselijk blijkt. Het is niet realistisch voor coffeeshops om het assortiment in één nacht te vervangen.

Coffeeshops en telers

Om te kunnen controleren op de geslotenheid van de keten en de meetbaarheid, moeten alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten meedoen aan het experiment. Ook moeten die coffeeshops en de aangewezen telers een sluitende en transparante administratie bijhouden. Marktwerking bepaalt straks het aanbod en de prijs. Op de verpakking moet duidelijk het gehalte werkzame stoffen (THC en CBD) worden vermeld.

De coffeeshops verkopen de voorverpakte producten zoals geleverd door de teler. Om een breed gevarieerd aanbod te waarborgen, moeten telers bij de start van het experiment in staat zijn ten minste tien soorten te kunnen telen. De hennep wordt geproduceerd door ten hoogste tien telers. Daarnaast wordt de teler verantwoordelijk voor de verdere verwerking, verpakking en het vervoer van hennep en hasjiesj. De coffeeshophouders zijn verantwoordelijk voor heldere voorlichting aan klanten over de producten en preventie bij (problematisch) gebruik.

Coffeeshops en gemeenten

Voor coffeeshops in het experiment geldt niet de huidige grens in het gedoogbeleid van 500 gram cannabis als handelsvoorraad. Het uitgangspunt is dat er een maximum op basis van de weekvoorraad geldt. Voor coffeeshops in eventuele deelnemende grensgemeenten (landsgrens met België en Duitsland) zal het zogenoemde ingezetenencriterium gelden en is de verkoop van cannabis verboden aan personen die niet in Nederland wonen. In andere gemeenten kan de burgemeester op basis van de lokale situatie het ingezetenencriterium toepassen om overlast door drugstoerisme te voorkomen.

Deelname gemeenten

Nu het besluit ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ naar de Eerste en de Tweede Kamer is gestuurd, begint de parlementaire behandeling. Ook kunnen burgemeesters vanaf 23 april 2019 aangeven of ze interesse hebben om mee te doen aan het experiment. De verwachting is dat later dit jaar een besluit wordt genomen over welke gemeenten deelnemen.