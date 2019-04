Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Amsterdam-Amstelland

De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s)coördineren de regionale aanpak. Maandag organiseerde het RIEC Amsterdam-Amstelland een reis langs interessante projecten en werkgebieden in het stedelijk gebied.

Beeld: Kick Smeets

In de Wildemanbuurt in Amsterdam-Nieuw-West is zichtbaar dat het snel te verdienen ‘drugsgeld’ een gevaarlijke en ongewenste aantrekkingskracht kan uitoefenen op kwetsbare jongeren. Minister Grapperhaus liep mee met wijkagenten en jeugdprofessionals van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van het Stadsdeel West en Nieuw-West. Als een jongere uit de Wildemanbuurt in het vizier komt van de politie en de gemeente wegens ernstige delicten, zoals dealen en inbreken, gaat er een regisseur met deze persoon aan de slag. Ook wordt naar de omgeving, zoals broers en zussen, gekeken om te voorkomen dat ook andere jongeren de stap naar de (drugs)criminaliteitmaken.