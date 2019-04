Discriminatiecijfers 2018 gepubliceerd: ‘Discriminatie op grond van herkomst weer vaakst gemeld’

Vandaag presenteren de antidiscriminatievoorzieningen en de politie hun cijfers. Het betreft de discriminatiemeldingen en -incidenten die zij ieder afzonderlijk hebben geregistreerd. De cijfers zijn samengevat in een rapport en geven een beeld van waar discriminatie voorkomt, wie er mee te maken heeft en op welke wijze de discriminatie is geuit. De cijfers worden geanalyseerd in samenhang met de cijfers van twee andere instanties: het College voor de Rechten van de Mens en het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Daarnaast verschijnt vandaag het jaarlijkse cijferrapport over discriminatiezaken bij het Openbaar Ministerie (OM).

In 2018 kwamen bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in totaal 4.320 discriminatiemeldingen binnen. De politie registreerde 3.299 discriminatie-incidenten. MiND ontving 583 meldingen over discriminerende uitingen op internet. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg 510 verzoeken om een oordeel in 2018, en 3.168 vragen en meldingen over gelijke behandeling. Daarnaast registreerde de politie 1.375 meldingen van discriminatie gericht tegen een werknemer met een publieke taak, zoals politieagenten en ambulancemedewerkers.

Het aantal meldingen van discriminatie varieert ieder jaar. Dit jaar was bij de politie, de ADV's en MiND sprake van een daling ten opzichte van 2017. Het aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens nam daarentegen toe. In 2018 werd, net als voorgaande jaren, discriminatie op grond van herkomst het vaakst geregistreerd. Bij de politie kwamen daarna de gronden seksuele gerichtheid en antisemitisme het meest voor. Bij de ADV's was opnieuw een stijging te zien in het aantal meldingen over discriminatie op grond van handicap. Bij de politie werden vooral scheldpartijen geregistreerd; bij de ADV’s betreft het grootste deel van de meldingen omstreden behandeling. Ruim een kwart van de meldingen bij ADV’s had betrekking op discriminatie op de arbeidsmarkt. De cijfers laten zien dat bepaalde vormen van discriminatie worden gemeld bij de politie en andere juist bij de ADV's.

Het vandaag gepubliceerde rapport werd samengesteld door Art.1 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de politie en in samenwerking met Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van ADV's. Het wordt gepubliceerd op www.discriminatie.nl, www.politie.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast worden vandaag negen rapporten gepubliceerd waarin de discriminatiecijfers op regionaal niveau worden geanalyseerd. Die rapporten worden gebruikt voor lokaal of regionaal overleg tussen burgemeester, politie en OM over de aanpak van discriminatie.

De cijfers geven een indicatie van de vormen van discriminatie die zich in 2018 in Nederland voordeden. Deze informatie wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de grond waarop mensen gediscrimineerd worden, waar het zich voordoet, en van het type incidenten waarvoor mensen de politie en de ADV’s weten te vinden.

Het rapport Cijfers in Beeld 2018 van het OM geeft een overzicht van de specifieke discriminatiefeiten en commune feiten met een discriminatieaspect (CODIS-feiten) die in 2018 bij het Openbaar Ministerie zijn ingestroomd. Met specifieke discriminatiefeiten worden die feiten bedoeld die betrekking hebben op één van de discriminatieartikelen uit het Wetboek van Strafrecht zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat geweld of discriminatie op basis van huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. In 2018 stroomden er 83 specifieke discriminatiefeiten in, behorend bij 79 verschillende zaken. CODIS-feiten zijn delicten zoals mishandeling, belediging, opruiing, vernieling en doodslag waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld. Er stroomden 312 CODIS-feiten in, behorend bij 187 verschillende zaken. Zowel bij de specifieke discriminatiefeiten (61%) als bij de CODIS-feiten (51%) komt discriminatie op grond van huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming het meest voor.