Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.

Beeld: Bas Kijzers

De Aanpassingswet Wnra regelt dit proces voor formele wetgeving. De wet is vandaag als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. Hierna volgt alleen nog bekrachtiging door de Koning en publicatie van de wet in het Staatsblad. Door de aanvaarding van de Aanpassingswet Wnra is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te kunnen laten treden.

