Belangstellingsregistratie van gemeenten voor deelname aan het wietexperiment

Gemeenten kunnen sinds deze week hun interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar maken. De minister voor Medische Zorg & Sport en de minister van Justitie & Veiligheid hebben alle burgemeesters hierover eerder al geïnformeerd.

Burgemeesters van gemeenten kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief te sturen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het tijdvak sluit op 10 juni a.s.. De adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen adviseert vervolgens over de 6 tot 10 deelnemende gemeenten.

In de spelregels van het experiment staan de kaders en belangrijke voorwaarden van het experiment.