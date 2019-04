Investeringsgiganten op ondernemerstop GES

2 van de grootste vermogensbeheerders ter wereld hebben hun deelname aan de Global Entrepreneurship Summit 2019 (GES) bevestigd. Het Amerikaanse BlackRock en het Nederlandse APG hebben beide op topniveau vertegenwoordiging op de ondernemerstop, 4 en 5 juni in het World Forum in Den Haag. Investeerders zijn essentieel voor het bevorderen en realiseren van innovatief ondernemerschap, hun aanwezigheid is dus van grote waarde. Aanvullend op deze 2 giganten geven ook andere vooraanstaande partijen acte de presence, zoals Bank of America, PGGM, Sillicon Valley Bank, CVC Capital Partners en WR Hambrecht Ventures.

BlackRock is de wereldleider op het gebied van vermogensbeheer, met als klanten onder meer overheden, pensioenfondsen en particuliere beleggers. Met vestigingen in New York, London, Hong Kong en Amsterdam en andere financiële centra is de vermogensbeheerder actief in meer dan 30 landen. BlackRock heeft het een totaalbedrag van meer dan 5.900 miljard dollar in beheer. Een andere reus op het gebied van investeringen is APG. Deze pensioenbelegger is de grootste vermogensbeheerder van de EU en de nummer 5 in de wereld. APG beheert € 475 miljard aan pensioenvermogen voor 4,5 miljoen Nederlanders. De investeerder is tevens medevormgever aan het Finance Forum op de GES.

Meer investeerders

Bovenstaande bedrijven investeren hun geld op diverse manieren. Ook jonge ondernemers, met kansrijke innovatieve groeibedrijven die een geldschieter nodig hebben, zijn daarbij een zeer interessante doelgroep. Naast de komst van deze grote vermogensbeheerders verwacht GES dat ook een reeks andere investeerders op de top afkomt. Daaronder zijn hedgefunds, familiefondsen, venture capital en corporate venture capital bedrijven. Het is voor het eerst dat GES investeerders op zo’n prominente wijze bij de top betrekt.

Inhoud GES

Op GES2019 komen 2.000 wereldleiders in innovatie, ondernemerschap, investeringen, wetenschap en beleid bij elkaar. Onder hen 1.200 geselecteerde ‘next generation entrepreneurs’; 400 uit de VS, 200 uit Nederland, 200 uit de EU en 400 uit de rest van de wereld. Hun projecten, ideeën en ondernemingen bieden oplossingen voor wereldwijde brede maatschappelijke vraagstukken in de sectoren voedsel, connectivity, energie, gezondheid en water. De Amerikaanse en Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken organiseren GES2019. Beide landen zijn ook covoorzitter van de ondernemerstop.

Sprekers op het Finance Forum op GES zijn onder anderen:

Prins Constantijn, ambassadeur van StartUpDelta

Philip Hildebrand, vicepresident BlackRock

Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter ABP

Anne Finucane, vicepresident Bank of America

Ronald Wuijster, CEO APG

Thomas Thurston, partner WR Hambrecht Ventures en HDGV

Elizabeth Seeger, directeur KKR

Lionel Johnson, president Pacific Pension & Investment Institute

Marleen Evertsz, oprichter NxChange

Meer info over GES2019 staat op de website van het evenement.