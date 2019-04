GES daagt innovatieve bedrijven uit

Het innovatieve MKB wordt opgeroepen om op de Global Entrepreneurship Summit (GES 2019) nieuwe ideeën te presenteren die goed zijn voor hun bedrijf en tevens een oplossing bieden voor een maatschappelijk vraagstuk. Dat gebeurt door middel van een ‘KVK Business Challenge’, die grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf aan elkaar koppelt.

Dit internationale initiatief om innovatie te stimuleren heeft al meerdere malen bewezen succesvol te zijn. De challenge begint vanmiddag (15.00 uur) met een webinar waar bedrijven online met elkaar in contact worden gebracht. De komende weken zal duidelijk worden wat partijen voor elkaar betekenen. Vervolgens worden de meest veelbelovende voorstellen geselecteerd en volgt op 5 juni een ontmoeting tijdens de GES.

Twaalf corporates -waar onder Philips en UPS- hebben in totaal veertien challenges geformuleerd. Deze lopen zeer uiteen: Van hoe monitoring van patienten verbeterd kan worden tot meer hergebruik van verpakkingen van medische- en andere apparatuur. 3000 ondernemingen uit het internationale MKB platform zijn benaderd om hierover mee te denken, met vernieuwende plannen te komen en zo een kans op nieuwe business te maken. Het is voor de zesde maal dat de Kamer van Koophandel Nederland een Business Challenge organiseert. Eerdere versies hebben concreet resultaat opgeleverd. Zo heeft een verzekeraar samen met enkele kleine bedrijfjes een methode ontwikkeld om schoorsteenbranden te voorkomen en is een groot internationaal scheepvaartbedrijf een pilot gestart om containers landinwaarts te volgen zonder GPS-tracking. Deze voorbeelden tonen aan dat het MKB van grote waarde is voor de innovatie van het grote bedrijfsleven.

De Global Entrepreneurship Summit wordt op 4 en 5 juni in het World Forum in Den Haag gehouden. De ondernemerstop brengt 2000 wereldleiders in innovatie, ondernemerschap, investeringen en wetenschap bij elkaar. Onder hen 1200 geselecteerde ‘next generation entrepreneurs’; 400 uit de VS, 200 uit Nederland, 200 uit de EU en 400 uit de rest van de wereld. Hun projecten, ideeën en ondernemingen bieden oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken in de sectoren voedsel, connectivity, energie, gezondheid en water. GES 2019 wordt georganiseerd door het Amerikaanse- en Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide landen zijn ook covoorzitter van de ondernemerstop.

De deelnemende corporates zijn: Shell, Philips, UPS, EY, KPN, ProRail, Avantium, SAS-D(N)A Lab, Dutch National Police, Gaston Schul, Amsterdam Skills Centre’, De Goudse Verzekeringen.

Voor meer informatie over de KvK Business Challenges op de GES kijk op deze pagina van GES2019.org en KVK.nl.