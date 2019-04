Jan Nooitgedagt voorzitter Commissie Advisering oprichting Invest-NL

Jan Nooitgedagt wordt de voorzitter van de commissie die Wouter Bos, de directeur Invest-NL in opbouw, ondersteunt bij zijn voorbereidende werkzaamheden. Dat maakt minister Hoekstra van Financiën bekend met het instellingsbesluit van de tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL. Nooitgedagt is momenteel onder andere commissaris bij Rabobank en president-commissaris bij PostNL. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als CFO van Aegon en, tot voor kort, als commissaris van BNG.