Minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers bezoeken Curacao en Aruba

Het bezoek van de bewindslieden van 28 tot 30 april staat in het teken van de bestrijding van georganiseerde misdaad en problematiek in de vreemdelingenketen op de eilanden. Staatsecretaris Harbers brengt op maandag 29 april ook een bezoek aan Bonaire.

Minister Grapperhaus zal met zijn collega ministers spreken over het belang van de bestrijding van georganiseerde misdaad en de voortgang van gemaakte afspraken. Ook neemt de minister deel aan verschillende inhoudelijke sessies over aanpak van zware misdaad en grensbewaking op Curacao en Aruba.

“De bestrijding van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel en witwassen, zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Die houdt zich niet aan grenzen en al helemaal niet binnen het Koninkrijk. Daarom spreek ik de komende dagen met alle belangrijke spelers. Goed functionerende politie en justitie op de eilanden is namelijk ook in ons belang.”

Staatssecretaris Harbers spreekt op Curacao en Aruba over de vreemdelingenketen. Door de crisis in Venezuela komen er veel vluchtelingen naar de eilanden. Ook bezoekt hij de vreemdelingenopvang op Curacao. Op Bonaire spreekt Harbers onder andere met lokale IND-medewerkers en bezoekt hij de Koninklijke Marechaussee.

“Binnen het Koninkrijk heeft ieder land zijn eigen verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Maar het is ook in het belang van Nederland dat de vreemdelingenketen op orde is. Daarom ondersteunen wij de eilanden, bijvoorbeeld door het geven van trainingen. De komende dagen wil ik zelf zien en horen hoe deze samenwerking verloopt.”