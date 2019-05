Minister Schouten: betere bescherming haaien in Noordzee en Caribisch Nederland

Er komt een Internationale Haaienstrategie ter bescherming van haaien en roggen in Nederland en Caribisch Nederland. In Nederland zijn haaien vaak slachtoffer van bijvangst. In Caribisch Nederland wordt het verboden om op haaien te vissen en om haaien te bezitten. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Haaienvinnen

Minister Schouten: “Naar schatting worden wereldwijd jaarlijks zo’n 100 miljoen haaien gedood voor consumptie. Vooral haaienvinnen zijn een populair gerecht. Onze Noordzee is ook de habitat van haaien en roggen en zij belanden regelmatig in de visnetten als bijvangst. Samen met Rijkswaterstaat gaan we onderzoek doen naar de status van haaien en roggen in de Noordzee. Zo kunnen onze vissers belangrijke gebieden voor haaien vermijden. In Caribisch Nederland beschermen we de haaien en roggen door een beschermd gebied aan te wijzen in de wateren rond Bonaire, St. Eustatius en Saba. In dit haaienreservaat mag er niet op haaien gevist worden.’’

Internationale Haaienstrategie

In Caribisch Nederland wordt een haaienreservaat ingesteld rond alle BES-eilanden en wordt de visserijwet aangepast waardoor het vissen en het bezit van haaien wordt verboden. Ook worden er maatregelen genomen om leed door incidentele bijvangst te verminderen. Vissers kunnen ervoor kiezen om technische maatregelen te nemen of ander vistuig gebruiken. Daarnaast moeten vissers haaien als bijvangst zorgvuldig en voorzichtig weer vrijlaten.

Vangstquota

Omdat het lang duurt voordat volwassen haaien beginnen met voortplanting (3 – 30 jaar), herstellen de soorten zich niet snel en raken zij sneller bedreigd. In Zuid-Europa en Azië worden zowel haaienvinnen als haaienvlees gegeten. Mede door inzet van Nederland zal dit worden beperkt door middel van een vangstquota. Dit wordt vastgelegd in de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).