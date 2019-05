Genomineerden Jos Brinkprijs 2019 bekend

De genomineerden voor de Jos Brink Oeuvreprijs zijn: Dolly Bellefleur, Paul Haenen en Joke Swiebel. Voor de Jos Brink Innovatieprijs zijn Jessie Maya, Bowi Jong en Miranda Terpstra genomineerd. Op zondag 19 mei worden de winnaars bekendgemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) in de Haarlemse schouwburg.

De Jos Brink Oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan en zich over een langere periode heeft ingezet voor de verbetering van de positie van lhbti’s in de samenleving. De Jos Brink Innovatieprijs is een prijs voor een persoon of organisatie die zich op zeer inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van lhbti's in de samenleving. Beide prijzen worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt.

De Oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstwerk. Voor de Innovatieprijs wordt een cheque t.w.v. van 1.000 euro uitgereikt.

Genomineerden Oeuvreprijs 2019

Dolly Bellefleur, alter ego van cabaretier Ruud Douma, staat al dertig jaar op de planken en op de barricades. In theatershows, bij demonstraties, uiteenlopende evenementen, optredens op scholen en in verzorgingshuizen, maar ook bijvoorbeeld in cartoons en liedteksten zet zij zich in voor de emancipatie van de lhbti-community. Activistisch, met humor en toegankelijk. Onverschrokken en altijd positief.



Theatermaker Paul Haenen is altijd openhartig geweest over zijn homoseksualiteit ook in tijden waarin het nog niet breed geaccepteerd werd. Als acteur, schrijver en theatermaker zet hij zich al zijn hele leven in voor lhtbi-acceptatie. Zoals ook dit jaar waar hij zich, in zijn rol als Dominee Gremdaat, uitsprak tegen de Nashville-verklaring.



De strijd van politica en activiste Joke Swiebel voor de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen begon in de tweede helft van de jaren zestig toen zij zich met anderen inzette voor de rechten van jongeren. Zij was mede-organisator van de demonstratie (op 21 januari 1969) tegen discriminerende wetgeving. Deze demonstratie – de eerste homodemonstratie in Europa - wordt gezien als het begin van de moderne Nederlandse homobeweging. Ook in haar rol als COC-bestuurder en Europarlementariër bleef zij strijden voor gelijke behandeling van homoseksuelen en heteroseksuelen.

Genomineerden Innovatieprijs 2019

YouTuber Jessie Maya is populair op dit videokanaal met vlogs over beauty en make-up. Maar zij heeft haar 2585.000 volgers ook meegenomen in een heel persoonlijk verhaal, haar traject van man naar vrouw. Door zo moedig te zijn om haar ingrijpende proces te delen draagt ze bij aan de zichtbaarheid en acceptatie van mensen in soortgelijke situaties.



Bowi Jong is in korte tijd een rolmodel geworden die het probleem van de homo-onvriendelijke voetbalwereld onder een breed publiek onder de aandacht heeft gebracht. Met zijn brief aan de KNVB en de voetbalclubs pleit hij voor een inclusievere voetbalwereld. Ook geeft Jong voorlichting over lhbti-acceptatie op scholen.



Miranda Terpstra is oprichter en voorzitter van Stichting Wijdekerk met als doel christelijke lhbti-personen beter te informeren en te ondersteunen. Wijdekerk brengt bijvoorbeeld in beeld in welke kerken paren van gelijk geslacht kunnen trouwen. Miranda Terpstra doet haar werk als voorzitter van Wijdekerk belangeloos en met passie.

Jury

De jury bestaat uit voorzitter Peter van der Vorst (presentator en directeur RTL), YouTuber Rutger Vink, topmodel Loiza Lamers, Saskia Keuzenkamp (directeur kennis en innovatie bij Movisie) en Souad Boumedien (Pride ambassadeur Amsterdam, voorzitter Marokkaans netwerk van de politie en Roze in Blauw).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbti’s, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2017 is de oeuvreprijs uitgereikt aan Ellie Lust, de innovatieprijs ging naar BeyonG Veldkamp.