Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor verharding wegen Sint Eustatius

Met een grote graafmachine heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) officieel het startsein gegeven voor de aanleg van verharde wegen in de woonwijk Cherry Tree op Sint Eustatius. In totaal worden in deze wijk 5 stoffige zandwegen met een totale lengte van 1,5 km verhard.

De verharding van de wegen is onderdeel van de projecten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt om de bereikbaarheid op het eiland te verbeteren. De wegen in de wijk zijn nu met name bij regenbuien slecht begaanbaar waardoor de bewoners en hulpdiensten de huizen niet goed kunnen bereiken.

In totaal wordt er voor de verbetering van de wegen in de woonwijk samen met Binnenlandse Zaken 1,8 miljoen euro uitgetrokken. De wegen worden aangelegd in beton en er komen voetpaden waaronder de kabels en leidingen worden gelegd. Ook komt er een afvoer voor het regenwater.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Mooi dat een Nederlands bouwbedrijf hier samen met een lokale aannemer hard aan de slag is om de wegen in de woonwijk Cherry Tree te verbeteren. We gaan op meer plekken aan het werk om de hoofdroutes van het eiland te verbeteren zodat de mensen en goederen makkelijker op hun bestemming komen.”

In totaal is er 7,6 miljoen euro beschikbaar voor het wegennet op het eiland. Zo wordt ook de weg tussen het vliegveld en het ziekenhuis en de scholen aangepakt.

Minister Van Nieuwenhuizen bekeek op Sint Eustatius ook de kuststrook bij de landingsbaan van het vliegveld en de haven die flink te lijden heeft onder erosie. Ieder jaar worden er bij de kuststrook enkele meters terrein prijs gegeven aan de zee. Om de erosie een halt toe te roepen wordt de kust met Nederlandse steun versterkt en de kustweg naar de haven, de levensader van het eiland, beschermd. Hiervoor trekt minister Van Nieuwenhuizen 17 miljoen euro uit.