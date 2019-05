8 miljoen voor cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Mensen met een (complexe) zorg- of ondersteuningsvraag kunnen nu al in hun gemeente of bij het zorgkantoor kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Met de beschikbare 8 miljoen euro kunnen de gemeenten deze cliëntondersteuning gaan verbeteren.

Gemeenten gaan vanuit het project Koplopers Cliëntondersteuning met de extra middelen aan de slag om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntondersteuning. Ook kan de bekendheid met en vindbaarheid van cliëntondersteuning worden verbeterd, evenals deskundigheid en kwaliteit. In het bijzonder worden specifieke groepen beter bijgestaan, zoals dak- en thuislozen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking en ouderen met een klein netwerk. De koplopergemeenten delen hun kennis met alle gemeenten.

Koplopers Cliëntondersteuning

In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Doel is om de cliëntondersteuning beter bekend te maken bij mensen die er mogelijk baat bij hebben, om de samenwerking tussen (formele en informele) cliëntondersteuners te verbeteren en om cliëntondersteuning levensbreed aan te bieden. Koplopers cliëntondersteuning zijn ook ambassadeurs voor cliëntondersteuning in hun regio.

De 28 deelnemers aan het project zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Deurne, De Wolden, Dordrecht, Heeze-Leende, Helmond, Maastricht, Meppel, Midden-Groningen, Meppel, Ommen, Oosterschelderegio, Putten, Regio Twente, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden en Zaanstad.