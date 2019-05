Minister Ollongren leidt innovatiemissie naar New York over ‘Smart Cities’

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) leidt van 12 tot 15 mei een innovatiemissie naar de Smart Cities-conferentie in New York. Op de conferentie worden ervaringen uitgewisseld en de zakelijke kansen verkend van innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van slimme steden. De Nederlandse delegatie bestaat uit 50 bedrijven, instellingen en gemeenten.

Bij de ontwikkeling van ‘smart cities’ draait het om de vraag hoe technologie en data kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, onderwijs, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Een voorbeeld is de aanpak in een Eindhovens uitgaansgebied waar sensoren en camera’s informatie verzamelen. Bij onrust gaan dan automatisch felle lichten aan. En waar in Utrecht wordt gewerkt aan een modelwijk (‘Smart Grid’) voor slim en efficiënt gebruik van elektriciteit, werkt Rotterdam aan een systeem dat met sensoren de waterhuishouding optimaliseert.



Minister Ollongren is een van de keynote sprekers op het internationale congres. “Nederland staat internationaal bekend als bijzonder innovatief. We zijn een dichtbevolkt land en moeten aan slimme oplossingen werken. Door de kleine schaal kunnen innovaties hier snel van de grond komen. Dit biedt veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus de minister.



De innovatiemissie is georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Nederlandse consulaat, Trade&Innovate NL, Amsterdam Trade&Innovate, Rotterdam partners en Brainport Eindhoven. Henk de Jong, algemeen directeur van adviesbureau PBQL, is zakelijk leider van de missie. De 50 deelnemende partijen uit Nederland presenteren hun innovaties vanuit het Holland Paviljoen in het beursgebouw.