Minister-president Rutte spreekt op World Retail Congress

Minister-president Rutte spreekt woensdagmiddag 15 mei op het World Retail Congress in Amsterdam. Aansluitend aan de toespraak is er een kort podiumgesprek met de minister-president en CEO Tjeerd Jegen van Hema.

Het World Retail Congress wordt elk jaar in een ander land georganiseerd en is dit keer van 14 tot en met 16 mei in de RAI in Amsterdam. Het thema van de conferentie is High Velocity Retail. Op het congres komen meer dan 1000 vertegenwoordigers van de internationale detailhandel bijeen.