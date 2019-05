Landelijk bemiddelaar voor meer snelheid in aanpak overwegen

Binnen vijf jaar alle overwegen die niet zijn beveiligd zijn met spoorbomen en bellen opheffen of beveiligen. Aan dit doel werkt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail. Om meer snelheid in de aanpak van overwegen te brengen, stelt zij Letty Demmers aan als landelijk bemiddelaar. Van Veldhoven wil toe naar nul slachtoffers door ongevallen op spoorovergangen.

Landelijke bemiddelaar

De aanpak van onbeveiligde overwegen loopt in veel gevallen voorspoedig, maar soms is versnelling nodig. Daarom stelt de staatssecretaris Letty Demmers aan als landelijk bemiddelaar overwegen. Zij gaat er op plekken waar dit nodig is aan werken dat bestuurlijke processen rondom het opheffen of beveiligen van overwegen vlotter verlopen. Het is de bedoeling dat Demmers al vanaf volgende maand afspraken maakt met alle betrokken partijen om tot meer snelheid te komen.

Letty Demmers is momenteel waarnemend burgemeester van Noord-Beveland en heeft hiervoor in diverse gemeenten bestuurlijke functies vervuld. Om de aanpak van onbewaakte spoorwegen verder te bespoedigen heeft spoorbeheerder ProRail inmiddels een directeur Overwegen aangesteld. Sinds kort vervult Anne Zwiers deze rol.

Einde aan onbewaakte overwegen

De afgelopen jaren werden al 49 onbewaakte spoorovergangen opgeheven of beveiligd. Binnen vijf jaar moet dit ook gebeurd zijn met de 132 openbaar toegankelijke overwegen die nog niet beveiligd zijn. Over deze overwegen wordt nu op bestuurlijk niveau gesproken of worden al concrete maatregelen uitgewerkt.

Door de inzet vanuit het Rijk, ProRail en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen veel veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen al af met 70%. Verschillende kabinetten investeerden door de jaren heen in overwegveiligheid. Staatssecretaris Van Veldhoven trok hier deze kabinetsperiode 50 miljoen extra voor uit.