Staatssecretaris Snel bezoekt VS en Cuba

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) brengt maandag 20 tot en met donderdag 23 mei een bezoek aan de Verenigde Staten en Cuba. In Washington voert hij gesprekken met congresleden en de vice-minister van Financiën Justin Muzinich over problemen die in Nederland wonende Amerikanen ervaren als gevolg van Amerikaanse wetgeving. In Cuba ondertekent de staatssecretaris samen met 12 andere landen een verklaring waarmee een nieuwe Caribische Douaneorganisatie wordt opgericht.

Daarnaast bezoekt de staatsecretaris de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS, om ervaringen en kennis uit te wisselen. De IRS staat voor vergelijkbare uitdagingen als de Nederlandse Belastingdienst op het gebied van het verbeteren van ICT en digitalisering.

FATCA

Amerikaanse onderdanen blijven altijd belastingplichtig in de VS, ook als zij in het buitenland wonen. Als gevolg van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) worden zij nu allemaal bekend bij de IRS, omdat Nederlandse banken de plicht hebben informatie over hen uit te wisselen. Dit leidt tot onverwachte situaties: soms ontdekken mensen pas recent, na brieven van hun bank, dat ze Amerikaans onderdaan zijn. Bijvoorbeeld als zij alleen maar zijn geboren in de VS.

Het grootste deel (naar schatting 95%) van deze groep in Nederland wonende Amerikanen hoeft in de VS uiteindelijk geen belasting te betalen. Zij moeten desondanks wel belastingaangifte doen, waarvoor zij een Amerikaans sofi-nummer nodig hebben. Het sofi-nummer bemachtigen en vervolgens aangifte doen is ingewikkeld en kostbaar. Nederlandse banken hebben op basis van de FATCA-wetgeving de verplichting om dit sofi-nummer met de VS te delen. Eind dit jaar loopt op dit punt overgangsrecht af, waardoor Nederlandse banken boetes riskeren en overwegen om deze groep uit te sluiten van hun diensten.

Staatssecretaris Snel zal bij de congresleden de vice-minister van Financiën, Justin Muzinich, aandacht vragen voor de problemen. Hij zal daarbij wijzen op zeven aanbevelingen die de Amerikaanse rekenkamer onlangs deed om de problemen op te lossen, bijvoorbeeld om de administratieve lasten te verzachten.

Staatssecretaris Snel: ”Ik sprak deze week met een aantal Nederlanders die problemen ervaart als gevolg van Amerikaanse FATCA-wetgeving. Zij worden geconfronteerd met hoge kosten en gedoe, terwijl ze niet eens wisten dat zij belastingplichtig waren in de Verenigde Staten. Ik ga volgende week in Washington mijn best doen om voor deze mensen een oplossing te vinden.”

De Tweede Kamer heeft eerder ook al op verschillende manieren aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Cuba

Op 22 mei ondertekent Snel namens Nederland het Caribisch Douaneverdrag samen met in ieder geval 12 andere landen. Deze landen vormen vanaf dan de kern van een nieuwe internationale organisatie, de Caribbean Customs Organization. Dit is een van de grootste samenwerkingsverbanden op het gebied van douanezaken waar Nederland deel van uitmaakt.

Door het douaneverdrag kunnen de landen die het verdrag ondertekenen beter, sneller en automatisch informatie uitwisselen over goederen. Daarmee kunnen de douanes van de landen nauwkeuriger inschatten bij welke goederen (fysieke) controle wenselijk of nodig is. Zo kan fraude en bijvoorbeeld drugssmokkel beter worden tegengegaan. Juist in het Caribisch gebied, dat al decennia een doorvoerregio is van verdovende middelen, is dit van groot belang.

Het gaat bovendien om aanzienlijke handelsstromen: in totaal zijn er in 2018 ruim 130.000 containers vanuit het Caribisch gebied naar Nederland gekomen. Andersom zijn er ruim 30.000 containers uit Nederland naar dit gebied verscheept.

Over het verdrag is lang onderhandeld: Nederland heeft sinds 2003 het voortouw genomen om het verdrag tot stand te brengen. Het verdrag wordt ondertekend door Cuba, Antigua, Dominicaanse Republiek, de Bahama’s, vijf overzeese gebieden van het VK in de Cariben (zoals de Kaaimaneilanden en Bermuda), Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Naar verwachting zullen andere landen uit het Caribisch gebied, zoals bijvoorbeeld Mexico en Jamaica in de komende maanden ook nog ondertekenen. Dit kan tot 1 januari 2020.

Staatssecretaris Snel: “Het is heel belangrijk dat landen in deze regio intensiever en beter samenwerken. Veel van de in Nederland onderschepte drugs komt uiteindelijk via dit gebied hier. Door de oprichting van deze Caribische Douaneorganisatie worden we nu in staat gesteld dit probleem bij de wortel aan te pakken.”