Stationsgebied Eindhoven: overheden zoeken partners voor ontwikkeling

Het hele stationsgebied van Eindhoven, een gebied van ongeveer 55 hectare, ondergaat de komende twintig jaar een gedaanteverwisseling. Dit gebeurt onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’, om met de groei van Brainport Eindhoven ook de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid te kunnen garanderen. Brainport Eindhoven is namelijk één van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Vandaag intensiveren Rijk, provincie en gemeente hun samenwerking via de ondertekening van een overeenkomst. Ze richten hun ogen nu nadrukkelijk op ontwikkelaars.

Uitvoering van de plannen kan namelijk alleen samen met ontwikkelaars en andere marktpartijen. De interesse vanuit de markt is groot. De samenwerking tussen de betrokken overheden staat nu op de rails en de overeenkomst is een nadrukkelijke uitnodiging aan marktpartijen om samen vaart te maken.

De overeenkomst sluit bovendien naadloos aan op de Brainport Nationale actieagenda en de Woondeal tussen het Rijk en de regio Eindhoven (27.000 woningen nieuwe woningen voor de regio, waarvan 15.000 in de stad in de komende 5 jaar). Passend bij de lijn van Rijk, provincie en gemeente zoveel mogelijk te ‘verdichten’ rondom (OV)knooppunten met een menging van wonen en werken.

Vervolg

De samenwerkingsovereenkomst gaat vergezeld van een Plan van Aanpak. Beide zijn een vervolg op eerdere stappen. In november 2018 maakten de overheidspartijen al afspraken over een intercityverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Daarvoor sloten betrokken partijen vorige week al een contract met partners in Duitsland.

Daarnaast wordt gewerkt aan een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding naar de economische clusters in Noordwest Eindhoven en een grote ondergrondse fietsenkelder aan de zuidzijde van het NS-station. Naast gemeentelijke en provinciale middelen is daar ook een rijksbijdrage voor in het vooruitzicht gesteld. De partijen kwamen toen ook overeen om hiervoor een Plan van Aanpak uit te werken en medio 2019 deze onderlinge samenwerking te formaliseren.

Ambitie

De ambitie van het programma Eindhoven Internationale Knoop XL is om de Eindhovense identiteit van technologie, design en kennis te verbinden aan het gebied. De omgeving rond het station moet hét visitekaartje worden van Brainport Eindhoven en Brabant. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar uitwisseling plaatsvindt en waar de economische kracht van de regio zichtbaar en voelbaar is. Het gebied wordt het middelpunt tussen toplocaties in de regio en een gebied dat de regio nationaal en internationaal verbindt.

De Eindhovense regio groeit als kool. Op dit moment zijn er rond de 16.000 vacatures in de regio. Bedrijven trekken mensen en investeringen aan. Die mensen willen in en rondom Eindhoven wonen, studeren, werken en verblijven. Om aantrekkelijk te blijven voor de mensen die hier al zijn én om nieuw talent, bedrijven en investeerders aan te blijven trekken, is het verbeteren van het vestigingsklimaat al in de Brainport Nationale Actieagenda benoemd tot prioriteit. Net als het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en de regio.

Blik in de toekomst

De ambitie is om de bereikbaarheid te verbeteren met aantrekkelijke voorzieningen voor fietsers, optimaal regionaal openbaar vervoer, goede (inter)nationale intercityverbindingen en het programma SmartwayZ.NL. Aan de zuidkant van het station verrijzen in de toekomst drie opvallende torens. Met interessante publieksfuncties en woningen voor gevarieerde doelgroepen. In een omgeving die behalve slim en duurzaam bereikbaar is, ook groen en ruimte biedt.