Benoeming directeur-generaal Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken

Drs. K. (Kitty) van der Heijden wordt directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2019.

Kitty van der Heijden is sinds 2014 werkzaam bij het World Resources Institute. In haar huidige functie als vice-president, directeur Afrika en Europa, leidt zij het werk op de twee continenten vanuit standplaats Ethiopiƫ. Daarvoor vervulde ze de functie van directeur Klimaat, Milieu, Energie en Water, tevens ambassadeur voor Duurzame Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij onder andere directeur van het UN Resident Coordinator Office/Senior Advisor UN Reform bij het United Nations Development Program in Hanoi, Vietnam.

Kitty van der Heijden studeerde Algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.