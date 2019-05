Benoeming in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Prof. dr. E. (Ellen) Moors wordt lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming. Moors treedt per 1 juni 2019 voor een periode van vier jaar toe tot de raad en volgt in deze hoedanigheid dr. ir. Arno Peels op.

Moors is hoogleraar Innovatie en Duurzaamheid bij de Faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij lid van diverse commissies met een maatschappelijk doel, zoals de ZonMW-werkgroep ‘maatschappelijk verantwoord licenseren’ en de zogeheten hub voor sociaal ondernemerschap van de Universiteit Utrecht.

De AWTI richt zich op kennisontwikkeling en innovatie, op het beleid daarvoor en op de factoren die deze processen beïnvloeden. Vaak adviseert de raad over de voorwaarden waaronder kennisontwikkeling en innovatie plaatsvinden, bijvoorbeeld over de financiering van onderzoeksinstellingen. De raad adviseert daarnaast over de maatschappelijke en economische gevolgen van wetenschap, technologie en innovatie.