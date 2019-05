Benoeming waarnemend Gouverneur Curaçao

Mevrouw M. (Michèle) Russel-Capriles wordt de waarnemend Gouverneur van Curaçao. Op voorstel van minister-president Ruggenaath namens de raad van ministers van Curaçao, heeft de Rijksministerraad besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 juni 2019 en hangt samen met het verlopen van de termijn van de huidige waarnemend gouverneur, mevrouw Römer-Kenepa.

Mevrouw Russel-Capriles (1968) is geen onbekende in de samenleving van Curaçao. Zij is sociaal-maatschappelijk betrokken bij veel projecten. Ook is zij zeer begaan met kunst en cultuur en het behoud hiervan, zoals blijkt uit haar betrokkenheid bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Joods cultureel historisch museum. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties bekleed.