Efteling wil aantal fietsende werknemers verdubbelen

In 2020 30% van de Eftelingmedewerkers op de fiets naar het werk. Deze ambitie om het aantal fietsende medewerkers te verdubbelen spreken de Efteling en staatssecretaris Van Veldhoven vandaag uit. De 3300 medewerkers van de Efteling kunnen gebruik maken van diverse fietsvoorzieningen en regelingen om een fiets aan te schaffen. Ook ligt de F261, een splinternieuwe snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg, voor de deur. Staatssecretaris Van Veldhoven testte vandaag samen met Roodkapje en lokale bestuurders deze route. Dat deed zij op een speciale elektrische fiets, die ze doorgaf aan een medewerker van de Efteling. Daarmee gaf zij het startsein voor een fietsestafette onder Brabantse werkgevers.

Fietsambassadeur Efteling

De Efteling is een van de 13 fietsambassadeurs die samen met Van Veldhoven hun medewerkers inspireert om naar het werk te fietsen. Al sinds jaar en dag wordt de fiets gebruikt binnen de Efteling. Voornamelijk voor interne ritjes tussen het attractiepark en de eigen vakantieparken. Het attractiepark wil nu dat de fiets ook veelvuldig gebruikt gaat worden voor dagelijks woon-werkverkeer. Fietsen is niet alleen duurzaam, maar fietsers hebben ook altijd een parkeerplek en zorgen voor minder file in de omgeving. Daarnaast is fietsen goedkoop en blijkt uit onderzoek dat fietsende collega’s minder vaak ziek zijn. De Efteling stimuleert medewerkers door ze te belonen met punten per gefietste kilometer. Daarnaast kunnen medewerkers fietsen voordelig aanschaffen en onderzoekt het pretpark aan welke faciliteiten, zoals laadpunten, stallingen, douches en kluisjes er verder behoefte is.

Staatssecretaris Van Veldhoven waardeert de inzet van de Efteling. “Fietsen naar je werk is goed voor jezelf, maar helpt ook tegen de drukte op de weg en voor de schone lucht in de omgeving. Heel mooi dus dat de Efteling daar zoveel werk van maakt. En ook werkgevers en overheden hier timmeren hard aan de weg. Via de nieuwe snelfietsroute fiets je makkelijker dan ooit naar het sprookjesbos. Ik hoop dat niet alleen de medewerkers, maar ook veel van de vijf miljoen bezoekers van de Efteling per jaar daar gebruik van gaan maken. Want van de Efteling wil je geen minuut missen omdat je in de file staat of omdat je moet zoeken naar een parkeerplaats”.



Fons Jurgens, Algemeen Directeur van de Efteling, is zelf een fanatiek fietser: “Voor mij is de mooie natuur waar ik doorheen fiets al een beloning op zich. De Efteling is natuurlijk bij uitstek een omgeving van verhalenvertellers en op weg er naar toe heb je geregeld bijzondere ontmoetingen.. Niet alleen met collega’s die vaak een ‘fiets-bila’ met me inplannen, maar ook met een kudde schapen of een hert: het is gewoon een hartstikke mooi gebied.’’

Fietssamenwerking in Brabant

In Brabant wordt op dit moment intensief samengewerkt tussen overheden, bedrijfsleven, het Brabant Mobiliteitsnetwerk en de fietscommunity ‘Ons Brabant Fietst’. De snelfietsroute F261 is een samenwerkingsproject van de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Loon op Zand.

Fietsambassadeurs van het ministerie

De 13 fietsambassadeurs van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast de Efteling om het UMC Groningen, a.s.r., Amega groep, Dow, Enexis, Fujifilm, MN, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel, Zalsman en de Nationale Politie. Zij stimuleren actief het fietsen onder hun medewerkers. En daarmee inspireren ze niet alleen hun medewerkers, maar ook hun sector, regio of klanten.